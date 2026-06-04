Abuso sexual en San Martín: un policía fue detenido tras confirmarse por ADN que es padre del hijo de su hermana

La detención se produjo en Palmira tras una investigación por presuntos abusos sexuales intrafamiliares. La medida fue ordenada luego de que una prueba de ADN confirmara que el efectivo policial es el padre biológico del hijo de su hermana, quien denunció haber sufrido abusos sistemáticos durante años.

Un efectivo de la Policía Rural de 29 años fue detenido en Palmira acusado de abusar sexualmente de su hermana, un caso que sacudió al departamento de San Martín tras conocerse el resultado de un estudio de ADN que confirmó que el uniformado es el padre biológico del hijo de la víctima, un niño de 10 años.

La denuncia fue presentada hace pocos meses por la mujer, hoy de 35 años, quien relató haber sufrido abusos sistemáticos por parte de su padre y sus dos hermanos desde que era adolescente. La investigación quedó a cargo del fiscal de Violencia de Género y Delitos contra la Integridad Sexual, Federico Bergamín.

En el marco de la causa se realizaron estudios genéticos para determinar la paternidad del menor. El resultado fue contundente: el ADN confirmó que el policía —que prestaba servicios en la Policía Rural delegación Zona Este— es el padre biológico del niño, producto de los ataques. Con esa prueba en mano, el fiscal ordenó la detención del efectivo.

El operativo se concretó el miércoles mediante un allanamiento en una vivienda de Palmira. Tras su captura, el sospechoso fue trasladado a la Comisaría 28, donde quedó alojado a disposición de la Justicia e imputado por abuso sexual agravado.

Pero no es el único acusado. El padre de la mujer, el primero en ser detenido, fue imputado por abuso sexual con acceso carnal agravado por ser cometido por un ascendiente, en un número indeterminado de hechos. La fiscalía ya solicitó su prisión preventiva. Además, el otro hermano también está bajo investigación por abusar de su hermana y de una de sus hijas.

Los tres integrantes de la familia permanecen detenidos mientras la fiscalía continúa reuniendo pruebas para determinar el alcance de los abusos y las responsabilidades penales de cada uno.

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