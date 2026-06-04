Rivadavia: le robaron la moto y la policía la encontró pocas horas después

El rodado había sido denunciado como sustraído durante la tarde del miércoles. Fue encontrado en un descampado del barrio Amanecer tras un operativo de búsqueda realizado por la Policía.

Efectivos policiales lograron recuperar una moto Zanella RZ 200 que había sido denunciada como robada durante la tarde del miércoles en el departamento de Rivadavia.

Según informó el Ministerio de Seguridad, tras recibir la denuncia y contar con las características del vehículo, personal de la Comisaría 13° inició tareas de patrullaje en distintos sectores del departamento.

Como resultado del operativo, y con la colaboración de efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) Rivadavia, la moto fue localizada alrededor de las 21:30 en un descampado del barrio Amanecer.

Una vez recuperado el rodado, se dio intervención al ayudante fiscal de turno, quien dispuso que la motocicleta fuera restituida a su propietario, un hombre de 38 años.

La causa quedó a cargo de la Oficina Fiscal Rivadavia–Junín.

¡Enterate de las noticias de Rivadavia a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de San Martín a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de Junín a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de La Paz a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de Santa Rosa a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá