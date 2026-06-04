San Martín: un ciclista murió tras ser atropellado por un camión

El trágico siniestro vial ocurrió este jueves en la intersección de Carril Chimbas y calle Cereceto. La víctima falleció en el lugar y la Policía trabaja para determinar cómo se produjo el hecho.

Un hombre que circulaba en bicicleta perdió la vida este jueves tras verse involucrado en un siniestro vial con un camión en el departamento de San Martín.

El hecho ocurrió en la intersección de Carril Chimbas y calle Cereceto, donde, por causas que aún son materia de investigación, el vehículo de gran porte habría colisionado con el ciclista.

Como consecuencia del impacto, la víctima falleció en el lugar antes de poder recibir asistencia médica.

Personal policial y peritos trabajan en la escena para relevar pruebas y establecer la mecánica del accidente, así como las circunstancias en las que se produjo el fatal desenlace.

Por el momento no trascendieron datos sobre la identidad de la víctima.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Justicia, mientras continúa la investigación del hecho.

(Ampliaremos)

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