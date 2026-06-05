Ambiente, innovación y trabajo conjunto: la Zona Este tuvo su foro regional

Representantes de municipios, organismos provinciales, universidades, empresas y organizaciones sociales participaron de una jornada realizada en San Martín para compartir experiencias, promover la economía circular y fortalecer estrategias de sostenibilidad ambiental en toda la región.



En el marco del Día Mundial del Ambiente, se desarrolló en la Escuela de Oficios Manuel Belgrano de San Martín el Foro Regional para la Innovación y Sostenibilidad Ambiental, un espacio de encuentro y articulación que reunió a actores públicos y privados de toda la Zona Este.

La actividad fue organizada de manera conjunta por los municipios de San Martín, Junín y Rivadavia, junto al COINES, con el objetivo de promover el intercambio de experiencias vinculadas a la innovación tecnológica, la economía circular y la gestión sostenible de los recursos.

Del encuentro participaron los intendentes Raúl Rufeil y Mario Abed, además del secretario de Desarrollo Humano de Rivadavia, Andrés Mansur; el director de Gestión y Fiscalización Ambiental, Leonardo Fernández; el gerente general de COINES, Pablo Gareca; funcionarios, legisladores, concejales y representantes de universidades, cooperativas, empresas y organizaciones sociales.

Durante la jornada se compartieron experiencias municipales y regionales, iniciativas de gestión privada relacionadas con grandes generadores de residuos sólidos urbanos, programas provinciales y proyectos educativos con impacto ambiental y social.

Como parte de las actividades, también se realizó una plantación de árboles en los jardines de la institución como símbolo del compromiso con el cuidado del ambiente.

“El gobierno y los vecinos cargamos con una responsabilidad enorme, con el objetivo de tener un ambiente saludable y sustentable. Debemos tomar esa responsabilidad todos juntos”, expresó el intendente Raúl Rufeil durante el encuentro.

Por su parte, Alejandro Más, director de Ambiente de San Martín, destacó la importancia de generar espacios de reflexión y trabajo conjunto sobre los desafíos ambientales que enfrenta la región.

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