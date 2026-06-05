La escritora sanmartiniana Micaela Aguirre disertará sobre poesía y reparación emocional en Mar del Plata

La investigadora integrará una de las mesas de las XXVI Jornadas “La literatura y la escuela”, uno de los encuentros más importantes del país sobre mediación lectora. Allí presentará una ponencia que explora el papel de la poesía como herramienta de acompañamiento y reparación emocional en la infancia y la adolescencia.

La escritora e investigadora sanmartiniana Micaela Aguirre participará este sábado 6 de junio en las XXVI Jornadas “La literatura y la escuela”, uno de los encuentros más importantes del país dedicados a la literatura infantil, juvenil y la mediación lectora.

El evento, organizado por la Asociación Civil Jitanjáfora, se desarrollará en la ciudad de Mar del Plata, en la sede de la Facultad de Humanidades, y reunirá a docentes, bibliotecarios, investigadores, mediadores de lectura, estudiantes de profesorado, escritores e ilustradores de distintos puntos de Argentina.

Aguirre integra el equipo de investigación “Demorar la mirada para renovar el asombro. La poesía argentina para niños, niñas y jóvenes y la mediación lectora”, perteneciente a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) y dirigido por Laura Martín Osorio.

En el marco de las jornadas, la escritora presentará la ponencia “La poesía como territorio de reparación emocional en la infancia y la adolescencia: experiencias de mediación lectora en diferentes contextos”, trabajo que formará parte de la Mesa 4 del encuentro, dedicada a experiencias e investigaciones vinculadas con la literatura para las infancias.

El proyecto del que forma parte busca revisar los principales estudios sobre poesía destinada a niños, niñas y jóvenes producidos en Argentina, analizar los enfoques teóricos que los sustentan y elaborar itinerarios de lectura que favorezcan un acercamiento lúdico y placentero a la poesía.

Aguirre explicó: “Partimos de la convicción de que la poesía ha sido históricamente subvalorada en los espacios de mediación lectora, reducida muchas veces a usos didácticos o análisis formales. Creemos que es necesario restituirle su dimensión estética y su potencial para generar asombro”.

Además de la exposición de Aguirre, el grupo presentará otros dos trabajos: “Demorar la mirada para renovar el asombro. La poesía argentina para niños, niñas y jóvenes y la mediación lectora: una experiencia de investigación”, a cargo de Laura Martín Osorio, y “Entre coplas y versos: experiencia áulica”, de Paula González Ardizzone.

La participación de Aguirre permitirá que la Zona Este tenga representación en uno de los principales espacios de reflexión e intercambio sobre literatura y educación del país.

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