San Martín: dos detenidos tras un allanamiento por drogas en calle España

El procedimiento fue realizado por personal de Policía Contra el Narcotráfico en una vivienda de calle España. Dos personas quedaron detenidas y fueron notificadas por presunta infracción a la Ley de Estupefacientes.

Un allanamiento realizado este viernes por la tarde en la calle España, entre 9 de Julio y Almirante Brown, en San Martín, culminó con el secuestro de droga, dinero en efectivo, teléfonos celulares y elementos utilizados para el fraccionamiento de sustancias ilegales.

El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la Policía Contra el Narcotráfico (PCN) Zona Este, en el marco de una investigación que cuenta con intervención del Área de Investigación y Litigios de Casos Sencillos de la Fiscalía Federal de Mendoza.

Durante la medida judicial, los uniformados identificaron a los moradores del inmueble y realizaron una requisa que permitió secuestrar cocaína, marihuana, teléfonos celulares, dinero en efectivo y distintos elementos de corte y fraccionamiento.

Como resultado del operativo, una mujer de 55 años y un hombre de 25 años fueron notificados por presunta infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes y quedaron detenidos a disposición de la Justicia Federal.

Por disposición de las autoridades judiciales intervinientes, toda la sustancia y los elementos secuestrados serán remitidos al tribunal federal correspondiente para continuar con la investigación.

Los detenidos permanecerán alojados en dependencias policiales hasta su traslado a una unidad penitenciaria federal, previsto para los próximos días.

¡Enterate de las noticias de San Martín a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de Rivadavia a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de Junín a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de La Paz a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de Santa Rosa a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá