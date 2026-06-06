San Martín: lo sorprendieron robando cables del tendido eléctrico y terminó detenido

El hecho ocurrió durante la madrugada en Ingeniero Giagnoni. Una llamada al 911 alertó sobre un hombre que estaba cortando cables en la zona de Ruta 50 y permitió su rápida aprehensión.

Un hombre de 25 años fue detenido durante la madrugada de este sábado en el distrito de Ingeniero Giagnoni, departamento de San Martín, acusado de sustraer cables del tendido eléctrico.

Según informó el Ministerio de Seguridad, el procedimiento se realizó alrededor de las 3:40 sobre Ruta 50, entre Carril Lucero y calle Robert, luego de que una vecina se comunicara con el 911 para advertir que un sujeto se encontraba cortando cables en la zona.

Al llegar al lugar, efectivos de la Subcomisaría Ingeniero Giagnoni lograron ubicar al sospechoso y procedieron a su aprehensión.

Durante el operativo, los uniformados secuestraron cuatro rollos de cable y diversas herramientas que presuntamente eran utilizadas para cometer el ilícito.

El detenido fue trasladado a sede judicial y quedó a disposición de la Justicia. En tanto, los elementos recuperados fueron secuestrados como parte de la investigación.

Por disposición del ayudante fiscal de San Martín, se realizaron las medidas de rigor, incluyendo inspección ocular, confección de croquis y recepción de la denuncia correspondiente.

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