San Martín: robó en una obra en construcción, huyó en bicicleta y lo atraparon

El sospechoso fue interceptado por efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje tras una alerta de familiares de la víctima. Recuperaron seis varillas de hierro que habían sido sustraídas de una obra en construcción.

Un hombre de 45 años fue detenido este viernes en el departamento de San Martín, acusado de sustraer materiales de una obra en construcción ubicada en la zona de calles Lavalle y Húsares de Junín.

Según informó el Ministerio de Seguridad, efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) San Martín realizaban recorridos preventivos cuando fueron alertados por familiares de la víctima sobre un sujeto que se desplazaba en bicicleta transportando elementos que habrían sido robados del lugar.

Con las características aportadas, los uniformados continuaron con las tareas de búsqueda y lograron ubicar al sospechoso, procediendo a su aprehensión.

Durante el procedimiento se recuperaron seis varillas de hierro número 12, de seis metros de longitud cada una, además del biciclo utilizado para el traslado de los materiales.

El detenido fue trasladado junto a los elementos secuestrados a la Comisaría 12°, donde quedó a disposición de la Justicia.

En el lugar también trabajó personal de Policía Científica, mientras que la investigación quedó a cargo de la Oficina Fiscal correspondiente.

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