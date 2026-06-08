Dólares, televisores y documentación: el botín que se llevaron de una vivienda en San Martín

El propietario encontró su casa revuelta al regresar y descubrió que delincuentes habían forzado una puerta para ingresar. Entre los objetos sustraídos hay electrodomésticos, dinero en efectivo, documentación y otros bienes.

La policía investiga un importante robo ocurrido en una vivienda ubicada sobre calle Villalobos, entre Chivilcoy y Anzorena, en el departamento de San Martín.

Según informó el Ministerio de Seguridad, el hecho fue denunciado este domingo por un hombre de 67 años, quien al regresar a su domicilio encontró el inmueble completamente revuelto.

Al inspeccionar la propiedad, constató que autores desconocidos habían forzado una de las puertas de ingreso y sustraído diversos elementos de valor.

Entre los objetos denunciados como robados se encuentran dos televisores, dólares en efectivo, un teléfono celular Samsung, una torre de sonido LG XBoom, una sopladora, mercadería, prendas de vestir y documentación vehicular correspondiente a una camioneta Toyota Hilux.

Tras la denuncia, personal policial inició las actuaciones correspondientes para intentar identificar a los responsables. La investigación quedó a cargo de la Oficina Fiscal de San Martín

¡Enterate de las noticias de San Martín a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de Junín a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de Rivadavia a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de La Paz a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de Santa Rosa a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá