Capturaron en San Martín a un sospechoso por un homicidio ocurrido en Las Heras

El procedimiento fue realizado por la División Homicidios en el distrito de Nueva California. Con esta captura, ya son siete los sospechosos puestos a disposición de la Justicia en la causa que investiga el crimen de Leandro Ontivero Díaz.

Un hombre de 20 años fue detenido este miércoles en el distrito de Nueva California, San Martín, en el marco de la investigación por el homicidio de Leandro David Ontivero Díaz, ocurrido el pasado 17 de marzo en el departamento de Las Heras.

Según informó el Ministerio de Seguridad, el procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la División Homicidios de la Dirección General de Investigaciones, tras una serie de tareas investigativas que permitieron identificar el paradero de uno de los sospechosos que permanecía prófugo.

De acuerdo con la información oficial, los investigadores lograron establecer que el joven se encontraba oculto en una vivienda de la zona Este provincial. Con los datos reunidos, se montó un operativo que permitió localizarlo en Nueva California.

Al advertir la presencia policial, el sospechoso intentó evadir el procedimiento, aunque fue rápidamente interceptado y detenido por los efectivos actuantes.

La causa está vinculada al homicidio de Leandro Ontivero Díaz, ocurrido en el barrio Buena Vista de El Borbollón, en Las Heras. A partir de la investigación desarrollada por la División Homicidios, se logró establecer la participación de varias personas en el hecho.

Con esta nueva captura, ya son siete los sospechosos detenidos y puestos a disposición de la Justicia en el expediente que instruye la Fiscalía de Homicidios.

Tras el procedimiento, el joven quedó a disposición de la autoridad judicial interviniente para el cumplimiento de las medidas procesales correspondientes.

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