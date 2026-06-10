“Lo llamaron, lo acariciaron y se lo llevaron”: la triste historia de Yoda, el perro robado de un refugio en San Martín

El Refugio Ampara, ubicado en la zona del Barrio Guemes, en el departamento de San Martín, denunció el robo de uno de los perros que tenían bajo su cuidado.

Se trata de Yoda, un perro de color beige, de orejas grandes y labio partido, que fue visto por última vez el pasado viernes. Desde el Refugio Ampara explicaron que un Fiat Siena se acercó hasta el lugar con la intención de adoptar dos o tres perros. Sin embargo, cuando les pidieron que llenaran la documentación correspondiente, la persona se retiró del lugar. Fue recién después de ese episodio que notaron la ausencia de Yoda.

Al revisar las cámaras de seguridad, pudieron observar que el animal fue llamado por el sujeto hacia un costado donde no alcanzaba la grabación. Se lo vio acariciarlo y después se notó un movimiento detrás del vehículo. Instantes después, el Fiat Siena se retiró y Yoda ya no estaba.

Vale destacar que desde el refugio hicieron un llamado a la comunidad para que, en caso de haber visto a Yoda o tener información sobre el responsable, se comuniquen de inmediato al 2612529409. También pidieron que si alguien reconoce al vehículo o a la persona que se lo llevó, dé aviso a las autoridades.

Según describieron, Yoda es un perro “medianito, musculoso, orejas grandes y paradas y labios partidos”.

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