Rivadavia: ocho aprehendidos durante un operativo policial de alto impacto

El procedimiento incluyó controles vehiculares, identificación de personas y verificación de antecedentes. Además, fueron retenidos cinco vehículos y se labraron 11 actas viales.

La Policía de Mendoza realizó un operativo de alto impacto en Rivadavia, en el marco de las acciones de prevención y control territorial impulsadas por el Ministerio de Seguridad y Justicia.

El despliegue se desarrolló en jurisdicción de la Comisaría 13° e incluyó controles vehiculares, identificación de personas, patrullajes preventivos y verificación de antecedentes mediante dispositivos biométricos.

Según informaron fuentes oficiales, durante el procedimiento fueron identificadas 132 personas, de las cuales ocho quedaron aprehendidas por averiguación de antecedentes.

Además, los efectivos controlaron 65 automóviles y 26 motocicletas en distintos puntos del departamento.

Como resultado de los controles, se procedió a la retención de tres automóviles y dos motocicletas, mientras que se confeccionaron 11 actas por infracciones viales.

Desde el Ministerio de Seguridad señalaron que este tipo de operativos buscan reforzar la presencia policial en el territorio y fortalecer las tareas de prevención

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