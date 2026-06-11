San Martín: la policía recuperó un auto robado y detuvo a un hombre tras un operativo

Tras la denuncia por la sustracción de un Fiat Duna, efectivos policiales desplegaron un operativo que permitió localizar el vehículo, interceptarlo en la Variante Ruta 7 y detener al conductor, quien quedó a disposición de la Justicia.

La Policía recuperó un automóvil que había sido denunciado como sustraído y detuvo a un hombre de 39 años tras un operativo realizado durante la madrugada en San Martín.

El hecho se inició alrededor de las 2.15, cuando un hombre de 29 años denunció la sustracción de su Fiat Duna, que se encontraba estacionado frente a su domicilio. A partir de la denuncia, efectivos policiales desplegaron un operativo de búsqueda e intensificaron los patrullajes en la zona.

Durante las tareas preventivas, los uniformados lograron localizar el vehículo en circulación y realizaron un seguimiento controlado que culminó con su interceptación en la Variante Ruta 7.

Como resultado del procedimiento, el conductor de 39 años, fue aprehendido y quedó a disposición de la Justicia. En tanto, el rodado fue recuperado y quedó vinculado a las actuaciones judiciales correspondientes.

La causa quedó a cargo de la Oficina Fiscal de la jurisdicción.

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