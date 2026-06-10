Después de pedirle fondos a Cornejo, Destéfanis viajó a Santa Fe y aseguró que la situación económica es ”crítica”

Días después de que se conociera el pedido de un adelanto de coparticipación al Gobierno provincial, la intendenta de Santa Rosa participó de un encuentro nacional de municipios y advirtió sobre el impacto de la caída de recursos en las comunas.

La intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis, participó esta semana del encuentro de la Federación Argentina de Municipios (FAM) realizado en la ciudad santafesina de Pérez, donde aseguró que la situación económica que atraviesan los gobiernos locales “es crítica”.

La jefa comunal realizó la afirmación pocos días después de que se conociera que Santa Rosa solicitó a la Provincia un adelanto de coparticipación por 200 millones de pesos para afrontar compromisos financieros, en un contexto de caída de los ingresos municipales.

“Obras paralizadas en todo el país, emergencia alimentaria, pérdida descomunal de puestos de trabajo y la baja de coparticipación que impacta directamente en los servicios que ofrecemos a nuestros vecinos”, expresó Destéfanis a través de sus redes sociales tras participar del encuentro.

La intendenta mencionó algunas de las obras y proyectos que considera prioritarios para Santa Rosa, entre ellos la finalización de las 76 viviendas proyectadas en el distrito La Dormida y la concreción del polo educativo del departamento.

“Acá está Santa Rosa, defendiendo lo que le corresponde”, sostuvo la mandataria, quien también destacó la participación de una estudiante santarrosina en el Encuentro de Juventudes organizado en paralelo a la reunión de intendentes.

Destéfanis afirmó además que continuará participando de estos espacios para plantear la situación de los municipios del interior y reclamar recursos para sostener obras, programas y servicios destinados a la comunidad.

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