San Martín: lo amenazó con un cuchillo y le robó en plena calle

El hecho ocurrió durante la tarde del viernes en la intersección de Tropero Sosa y Alem. La víctima denunció que fue amenazada con un cuchillo y despojada de su celular, dinero en efectivo y documentación personal.

La Policía investiga un robo ocurrido este viernes en la vía pública, en la intersección de calles Tropero Sosa y Alem, en el departamento de San Martín.

Según informó el Ministerio de Seguridad, la víctima, una persona de 63 años, denunció que se encontraba transitando por la zona cuando fue abordada por un sujeto.

De acuerdo con la denuncia, el agresor la amenazó con un arma blanca y le sustrajo un teléfono celular, además de una billetera con dinero en efectivo y documentación personal.

Tras cometer el robo, el delincuente se dio a la fuga y hasta el momento no ha sido localizado.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Oficina Fiscal de San Martín.

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