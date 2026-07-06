Deportes

Junín fue sede de una jornada de boxeo con capacitación y más de 15 combates amateur

por tiempoadmin

El Polideportivo N° 2 Posta del Retamo fue escenario de una destacada jornada dedicada al boxeo que reunió a deportistas, entrenadores y aficionados de distintos puntos de la región.

La actividad comenzó por la mañana con una masterclass a cargo del Lic. Daniel Rafael González, jefe de entrenadores de la Selección Argentina de Boxeo, quien compartió su experiencia y brindó herramientas técnicas a quienes practican esta disciplina.

Por la noche, el ring recibió una velada con más de 15 combates amateur, entre los que se destacó la final regional clasificatoria al Campeonato Argentino, ofreciendo un espectáculo deportivo de gran nivel para el público presente.

La iniciativa contó con el auspicio de la Municipalidad de Junín, que acompañó la realización de esta propuesta destinada a promover el desarrollo del boxeo y el crecimiento del deporte en el departamento.

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