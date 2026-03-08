Dos conductores alcoholizados casi atropellan a policías en San Martín

Durante la madrugada de este domingo en San Martín, dos conductores fueron detectados circulando a gran velocidad y con altos niveles de alcohol en sangre en medio de un operativo policial que se desarrollaba en la zona.

El hecho ocurrió alrededor de las 05:55 en la intersección de avenida Eva Perón y el lateral sur de Ruta 7, donde personal de Policía de Seguridad Vial colaboraba con cortes de calles debido a un accidente previo.

En ese contexto, los efectivos observaron a dos vehículos que circulaban a gran velocidad y que estuvieron a punto de colisionar con el personal policial que trabajaba en el lugar. Se trataba de una camioneta Volkswagen Amarok blanca y un Renault Sandero.

Tras detener la marcha de ambos rodados, se les practicó el correspondiente dosaje de alcohol en sangre a sus conductores. El test arrojó resultado positivo de 2,46 gramos de alcohol por litro de sangre para el conductor de la Amarok, mientras que la conductora del Sandero registró 1,95 g/l.

Por disposición del magistrado en turno, se procedió al secuestro de ambos vehículos, la retención de las licencias de conducir y el inicio del correspondiente proceso contravencional.

¡Enterate de las noticias de San Martín a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de Junín a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de Rivadavia a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de La Paz a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de Santa Rosa a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá