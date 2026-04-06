Intensa búsqueda de una joven de Santa Rosa desaparecida

Sofía Candela Lana Bengut, que vive en Santa Rosa, habría salido de su casa con lo puesto y desde entonces no volvió a comunicarse. La joven fue vista por última vez el sábado 4 de abril en la calle Arístides Villanueva

Una joven de 23 años es intensamente buscada en Mendoza luego de que su familia denunciara su desaparición tras varias horas sin contacto. Sofía Candela Lana Bengut, que vive en Santa Rosa con su pareja y su hijo de 3 años, habría salido de su casa con lo puesto y desde entonces no volvió a comunicarse, según indicaron.

De acuerdo con la información difundida oficialmente por el Ministerio Público Fiscal, la joven fue vista por última vez el sábado 4 de abril en la calle Arístides Villanueva, de Ciudad, dato que ahora es clave para orientar el operativo. A partir de la denuncia, tomó intervención la Fiscalía de Instrucción N°18, que forma parte de la Unidad Fiscal de Homicidios y Violencia Institucional. Desde allí solicitaron la difusión de sus datos y su imagen para ampliar el alcance de la búsqueda.

Allegados expresaron su preocupación, ya que, según señalaron,no sería habitual que la joven se ausente sin dar aviso ni mantener contacto. Además, remarcaron que no llevaba pertenencias importantes al momento de salir, lo que suma incertidumbre sobre las circunstancias de la desaparición.

Según el expediente de la investigación, la joven presenta las siguientes características físicas: mide aproximadamente 1,60 metros, tez blanca, ojos marrón claro y cabello rubio con reflejos, ondulado y por debajo de los hombros. No posee tatuajes, tiene aritos en las orejas, no usa piercings y presenta una cicatriz en la pera.

Al momento de ser vista por última vez, llevaba puesto un buzo tejido de lana gris, pantalón de jean azul ajustado y zapatillas negras con blanco, de suela con plataformas, marca Puma.

Desde las autoridades pidieron que, ante cualquier información que pueda resultar útil, se dé aviso inmediato al 911 o a la dependencia policial más cercana. Mientras tanto, crece la expectativa por novedades en una causa que, por estas horas, mantiene en vilo a su entorno cercano.

Actualización: la joven apareció

Según informó su entorno, Sofía apareció pasado el mediodía de este lunes. Se encuentra en buen estado de salud.

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