A dos meses del crimen de Carla Magallanes en San Martín, el presunto femicida enfrenta a la Justicia

La semana próxima la Justicia dará un paso clave en la investigación por el femicidio de Carla Magallanes, ocurrido en Montecaseros. La jueza María del Valle Sierra analizará las pruebas reunidas contra Gabriel Trejo, único imputado por el crimen, quien permanece detenido y podría enfrentar una pena de prisión perpetua si la causa avanza a juicio y es hallado culpable.



Gabriel Trejo, de 38 años, es el único imputado por el femicidio de Carla Magallanes, cuyo cadaver fue encontrado el pasado 21 de abril en la zona de Montecaseros, San Martín. El próximo 10 de junio será la primera audiencia en la que la jueza María del Valle Sierra analizará las pruebas del expediente.

La víctima, una mujer de 36 años y madre de tres hijos, fue hallada sin vida por sus familiares en el interior de la vivienda que compartía con Trejo desde hacía tres años. Según fuentes oficiales, el cuerpo presentaba múltiples golpes y una herida mortal en el cuello. La investigación determinó que la víctima habría sido degollada con un cuchillo de 24 centímetros, con una lesión que atravesó hasta la médula. La fecha de muerte se estableció unas 72 horas antes del hallazgo del cuerpo.

Tras el crimen, el presunto femicida se dio a la fuga y finalmente fue detenido por las autoridades en Rivadavia. El fiscal de la causa, Martín Scatareggi, solicitó la prisión preventiva para Trejo, quien permanece alojado en el penal de San Felipe a la espera de la audiencia del 10 de junio.

Este trágico hecho fue tipificado como el primer femicidio en la provincia de Mendoza durante el año 2026. De acuerdo a la información disponible, el imputado arriesga una pena de prisión perpetua en caso de ser hallado culpable. La jueza Sierra evaluará si las pruebas reunidas en el expediente son suficientes para elevar la causa a juicio.

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